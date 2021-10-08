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Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta özel oylama başladı

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumlar "özel oylama gününde" erken genel seçimlerde oy kullanmaya başladı.
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HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumların "özel oylama gününde" erken genel seçimlerde oy kullanması için sandıklar kuruldu.

Irak Yüksek Seçim Kuruluna göre Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta 75 bin727 güvenlik gücü mensubunun oy kullanma hakkı var.

Şii milis grubu Haşdi Şabi mensupları özel oylamada oy kullanamıyor.

Irak Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Comana Xelay, 120 bin sığınmacı ve 776 mahkumun oy kullanma olduğunu söyledi.

Comana Xelay, güvenlik güçlerinin 595, sığınmacıların 86 oy verme merkezinde oylarını kullanabilceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde Peşmerge, polisler, Asayiş ve iç güvenlik güçleri 122 merkezde oylarını kullanyor.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde ise 130 oy verme merkezi bulunuyor.

Irak Ortak Operasyonlar Odası hiçbir vilayette sokağa çıkma yasağı uygulanmadığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde saat 07.00’da seçim merkezleri, kapılarını oy kullanmak isteyen Peşmerge Güçleri, polisler ile iç sığınmacılara açtı.

Seçim merkezlerinin önünde olası saldırıları önlemek için yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Seçmenlerin geri kalan bölümü ise pazar günü oyunu kullanacak.

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