‘Türkiye 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu’

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Reuters, savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'nin ABD'den F-35 alımının gerçekleşemediği hatırlatılarak Ankara'nın Washington'a Türkiye'nin, 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin bazı teçhizatlar için talep mektubu gönderdiği ifadelerine yer verdi.

Ajans, savaş uçakları için yapılan siparişlere Kongre tarafından onay verilmesi sürecinin Rusya’dan S-400 satın alınması ve insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetler yüzünden zor olacağı yorumunu yaptı.

Milyarlarca dolar değerindeki muhtemel anlaşmaya dair başvurunun, sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100 adet F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

Bu arada ABD, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar çerçevesinde Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve burada çalışan üç yetkiliyi 2020 yılında kara listeye almıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta, Ankara’nın Moskova’dan ikinci parti S-400 savunma sistemi alma niyetinde olduğunu bildirmişti.