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BM’den Iraklı taraflara oy kullanma özgürlüğüne saygı duyma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak’ta özel oylamanın başladığını ve oy kullanma özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtti.
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Irak BM Jeanine Hennis-Plasschaert Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Twitter hesabından Irak’ta başlayan özel oylamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Tüm tarafları Iraklıların oy kullanma özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz” diyen Plasschaert, şunları kaydetti:

“Seçim günü Iraklılar, baskı, yıldırma ve tehditlerin olmadığı bir ortamda diledikleri gibi oy kullanma güvenine sahip olmalıdır. Bir kez daha tüm tarafları, tüm Iraklıların kendi seçtikleri adaylar için oy kullanma özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz.”

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