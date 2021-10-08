Ekonomi

Dolarda yeni rekor

Dolar, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek tarihi zirveyi yeniledi.
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türkiye Dolar TL Euro

HABER MERKEZİ

Dolar/TL, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek tarihi zirveyi yeniledi.

Euro/TL de 10,33'ün hemen üzerinde el değiştiriyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 94,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1540'tan işlem görüyor.

Bu arada uzmanlar, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden uzmanlar, yüzde 1,59 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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