Politika

Afganistan’da Şii camisine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan, Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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dünya Afganistan Taliban Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahit, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Yerel yetkililere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.

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