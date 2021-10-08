Afganistan’da Şii camisine bombalı saldırı: En az 100 ölü

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Gozar-e-Sayed Abad Camii’ne yönelik saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahit, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Öte yandan Associated Press, patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.