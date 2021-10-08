ENKS: Serêkaniyê ve Girê Sipî'de en vahşi hak ihlalleri yaşanıyor

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği, Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altındaki silahlı grupların 9 Ekim 2019'da Serêkaniyê ve Girê Spî'ye yönelik düzenlediği saldırının ikinci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için PKK’yi bahane ederek, Serêkaniyê ve Girê Spî'ye yönelik askeri operasyon düzenlediğini ifade eden ENKS açıklamasında, Suriye muhalefetine bağlı silahlı gruplarının da Türk ordusuyla birlikte Kürt kentlerine saldırdığını belirtti.

ENKS açıklamasında, askeri operasyonlardan dolayı binlerce kişinin çaresizlikten yerlerinden edindiği, bölge halkının göç ettiği yerlerde kötü durumda olduklarını ifade etti.

Türkiye destekli silahlı grupların Serêkaniyê ve Girê Spî'de sivillere yönelik en vahşi hak ihlallerini gerçekleştirdiğine dikkat çeken ENKS, “Bu silahlı gruplar insanların evlerini ve topraklarını gasp ediyorlar, hırsızlık yapıyorlar, ibadethaneleri yamalıyorlar, takınakları yıkıyorlar. Ayrıca evlerinde kalan Kürtleri kaçırıp işken ediyorlar, öldürüyorlar, kimisini de göçe zorluyorlar” ifadelerine yer verdi.

ENKS açıklamasında, yaşanan hak ihlallerinin Kürtler tarafından defalarca kınayıp dile getirilmesine rağmen, ne uluslararası toplum ve kuruluşların ve ne de Türkiye’nin silahı grupların Kürtlere yaptıklarını durdurmadığını belirtti.

ENKS ayrıca, Uluslararası Soruşturma Komitesi'nin raporu, silahlı grupların Kürt bölgelerinde işlediği ihlalleri savaş suçu olarak tanımladığını da vurguladı.

Açıklamanın sonunda ENKS, saldırının 2’nci yıl dönümünde Serêkaniyê ve Girê Spî'de yaşanan hırsızlık, talan, işkence ve hak ihlallerini kınadığını ifade ederek, silahlı grupları bölgeden çıkarmak, göçmenlerin geri dönüşünün önünü açmak, bu bölgelerin yönetimini halkına devretmek ve failleri adalete teslim etmek için başta ABD, Rusya ve Türkiye olmak üzere Suriye sorunuyla ilgili olan devletlere çağrıda bulundu.