Kürt dengbêjlerin sesi İstanbul'da yankılanıyor

İSTANBUL (K24)

Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul’un Maltepe ilçesinde 7-10 Ekim tarihleri arasında “Ağrı Tanıtım Günleri” gerçekleştiriliyor.

Yöresel ürün stantların kurulduğu etkinlikte çeşitli konserler ve gösteriler yer aldı.

Öte yandan dengbêjler de etkinliğe katılarak, Kürt kültürü ve diline katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

K24’e konuşan Ağrılı dengbêj Özcan Celali, “Ailemin hepsi dengbêj. O zamanlar hep şarkı söyleyeceğimi anladım. Serhad’ın ünlü dengbêjlerinden amcam Ömer’i rehber olarak kabul ettim ve kendi kendime söz ile Dengbêjliğe devam edeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan Afyonlu bir vatandaş ise, “Afyonluyum. Eşimle birlikte buraya gezmeye geldik. Kürtçe bilmiyorum ama bu Kürtçe sesler hoşumuza gitti. Dengbêjleri çok sevdim” dedi.

Ağrılı Kezban Aydemir ise, K24’e yaptığı değerlendirmede, “Yemeklerimizi ve misafirperverliğimizi herkes bilsin, tanısın. Dengbêjler de kadim kültürümüzün bir parçasıdır. Dolayısıyla Dengbêjliği çocuklarımıza ve milletimize unutturmamalıyız” şeklinde konuştu.

K24’e konuşan Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu Şube Bakanı Muhammed Uşen, “Amacımız, kültürümüzü bu büyük metropolde, Ağrı dışından gelen gençlere ve vatandaşlara göstermektir” ifadelerini kullandı.