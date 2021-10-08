Politika

İran Dışişleri Bakanı'ndan nükleer anlaşma çıkışı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere dönüş için karşı tarafın "ciddi olmaması" durumunda zaman kaybına izin vermeyeceklerini söyledi.
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Nükleer anlaşma ABD

HABER MERKEZİ

Lübnan'daki temaslarının ardından İran'ın Beyrut Büyükelçiliği’nde basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile nükleer müzakerelerine değinerek, "Karşı tarafın dönmeye ciddi olmadığı müzakerelere bağlı kalmakla zaman kaybetmeyeceğiz. İran ve halkının çıkarlarını gerçekleştirmek üzere Viyana müzakerelerine dönüş yaparız" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini ve daha fazla diyaloğa ihtiyaçları olduğunu aktardı.

"Belirli bazı konularda anlaşmalar sağladık ve bu diyalogdan memnuniyet duyuyoruz" diyen Abdullahiyan, bölgede istikrarın sağlanması açısından Suudi Arabistan ile İran'a önemli roller düştüğünü dile getirdi.

Abdullahiyan, İran'ın Lübnan'a sattığı petrol konusuna ilişkin ise, "Lübnan'a petrol ürünlerini göndermeye devam edeceğiz. Gelecekte de iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar çerçevesinde bunun gerçekleşmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran petrolünü Lübnan'a ithal etme teklifinin Hizbullah tarafından sunulduğunu ve ithalatın da onun üzerinden gerçekleştiğini aktaran Abdullahiyan, Lübnan ile ilgili muhtemel herhangi bir diyalog sürecinin ise Lübnanlıların katılımıyla olması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan önceki gün Beyrut'a giden Abdullahiyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

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