Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 dolayısıyla son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 8 bin 473 Covid-19 testi yapılırken, 1115 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1650 kişi sağlığına kavuşurken, 18 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 193 bin 759 Covid-19 testi yapılırken, 341 bin 610 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 309 bin 886 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 986 kişi yaşamını yitirdi.
25 bin 738 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.