Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 dolayısıyla son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 473 Covid-19 testi yapılırken, 1115 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1650 kişi sağlığına kavuşurken, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 193 bin 759 Covid-19 testi yapılırken, 341 bin 610 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 309 bin 886 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 986 kişi yaşamını yitirdi.

25 bin 738 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.