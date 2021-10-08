Cami saldırısını DAİŞ üstlendi

HABER MERKEZİ

Reuters'ın haberine göre Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlendi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın başkenti Kabil’de, yine bir camiye düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı da DAİŞ üstlenmişti.