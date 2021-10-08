Başbakan: Güvenlik güçlerinin seçmenleri koruyacağına güvenim tam

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemlerine katılımlarından ötürü güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Kürdistan Bölgesi genelindeki güçlü katılımları ve toplumu güvende tutmak için gösterdikleri çabalardan ötürü cesur güvenlik servislerimize teşekkür ederiz” dedi.

Başbakan, “Pazar günü yapılacak genel oylamada seçmenleri ve aileleri koruma kapasitenize güvenim tam” ifadelerini kullandı.

Bugün Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumlar için özel oy kullanma işlemleri gerçekleşti.

Pazar günü ise halk sandık başına giderek Irak Parlamentosu için oy kullanacak.