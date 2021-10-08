Teknoloji

Instagram'da yine erişim sorunu yaşanıyor

Dünyanın çeşitli bölgelerinden internet kullanıcıları, sosyal medya platformu Instagram'a yine erişim problemi yaşadıklarını bildirdi.
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Instagram
Instagram
kürdistan Instagram sosyal ağ Facebook

HABER MERKEZİ

ABD merkezli Facebook şirketine ait Instagram uygulamasında 8 Ekim tarihinde akış yenilememe sorunu yaşandı.

Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti.

Instagram'da yaşanan sorunun küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.

Problemle ilgili henüz bir açıklama gelmezken sorunun dünya çapında olduğu ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.

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