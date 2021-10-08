Neçirvan Barzani: Özel oylamanın başarılı bir şekilde sona ermesinden dolayı mutluyum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yapılan özel oylamanın başarılı bir şekilde sona ermesinden dolayı mutluyum” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Pazar günü yapılacak genel seçimlerin de sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiğini ifade etti.

“Irak Parlamentosu için Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yapılan özel oylamanın başarılı bir şekilde sona ermesinden dolayı mutluyum” diyen Neçirvan Barzani, “Peşmerge, güvenlik güçleri ve mülteci kardeşlerime özel oylamaya yoğun katılımından dolayı teşekkür ederim. Genel seçimlerin de sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumlar için özel oy kullanma işlemleri gerçekleşti.

Pazar günü ise halk sandık başına giderek Irak Parlamentosu için oy kullanacak.