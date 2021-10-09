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KSDP adayları, KDP lehine seçim yarışından çekildi

KSDP, 4 vilayette bazı adaylarını KDP lehine Irak seçimlerinden çektiğini duyurdu.
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kürdistan KSDP KDP Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Muhammed Haci Mahmud liderliğindeki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP); Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe’de bazı adaylarını, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lehinde seçim yarışından çektiğini açıkladı.

KSDP Başkanlık Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre dün yapılan toplantıda bu karar alındığı ve Kürdistan halkının hak ve taleplerini savunacak vatansever adayların desteklenmesinin önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Buna göre KSDP, Erbil’de 2,3 ve 4’üncü seçim bölgelerinde, Süleymaniye’de 1,2,4 ve 5’inci seçim bölgelerinde, Duhok’ta da 1,2 ve 3’üncü seçim bölgelerinde KDP adaylarını destekleyecek.

Açıklamada, Erbil’in 1, Süleymaniye’nin 3’üncü seçim bölgeleri ile Kerkük, Xaneqin ve Musul’un tamamında KSDP’nin kendi adaylarını destekleyeceği kaydedildi.

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