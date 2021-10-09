ABD’den Taliban’la üst düzey görüşme

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Reuters’ın iki üst düzey yönetim yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD heyeti bugün ve yarın Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileriyle bir araya gelecek.

Habere göre söz konusu görüşmede ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve istihbarat yetkilileri de yer alacak.

Ajansa konuşan yetkililer, ABD tarafının, güvenli geçişin sağlanması ve Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılması için Taliban’a baskı yapacağını söyleyerek, bunun “örgütü tanımak ya da meşru kabul etmek” anlamına gelmediğini kaydetti.

Bu arada görüşmeye Taliban tarafından kabine üyelerinin katılması bekleniyor.

Afganistan’ın El Kaide ve diğer radikal örgütlerin yuvası haline gelmemesi için Taliban’ın uyarılacağını dile getiren yetililer, insani yardıma erişimin iyileştirilmesi konusunun da görüşmede yer alacağını ifade etti.

Yetkili, “Bu toplantı, ulusal çıkarlarla ilgili konularda Taliban’la sürdürdüğümüz görüşmelerin bir devamıdır. Bunu tanıma ya da meşru göstermek olarak görmemek gerekir. Herhangi bir meşruiyet, Taliban’ın eylemlerine bağladır, bu konuda netiz” dedi.

Diğer yandan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın görüşmelere katılmayacağı kaydedildi.