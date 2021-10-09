Irak seçimleri: Propaganda süresi sona erdi

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, siyasi partilerin propaganda süresi tamamlandı.

Komisyon, söz konusu kararı ihlal eden siyasi partiler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Yarın gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde 24 milyon 299 bin kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Komisyonun yayımladığı istatistiklere göre ise 17 milyon seçmene biometrik oy pusulası gönderildi.

Öte yandan 2001, 2002 ve 2003 doğumlu vatandaşlar ilk kez parlamento seçimlerinde oy kullanacak.

ÖZEL OYLAMA

Bu arada dün Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumlar için özel oy kullanma işlemleri gerçekleşmişti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Duhok’ta özel oylamaya katılım oranının yüzde 69, Erbil’de ise yüzde 75 olarak açıkladı.

Musul’da 51 bin 244 oy kullanıldığı ve katılım oranının yüzde 70 olduğu belirtilirken, Raperin’de katılım oranının yüzde 87.5 olduğu kaydedildi.

Komisyon tarafından açıklanan vilayetlere göre özel oylamaya katılım oranları şöyle:

Basra: Yüzde 66

Meysan: Yüzde 76

Kadisiye: Yüzde 74

Zikar: Yüzde 72

Necef: Yüzde 69

Musenna: Yüzde 73

Bağdat/Resafe: Yüzde 64

Bağdat/Kerh: Yüzde 62

Kerbela: Yüzde 74

Babil: Yüzde 80

Diyala: Yüzde 74

Anbar: Yüzde 59

Vasit: Yüzde 67

Ninova: Yüzde 70

Selahaddin: Yüzde 70

Kerkük: Yüzde 62

Duhok: Yüzde 69

Erbil: Yüzde 75

Süleymaniye: Yüzde 78