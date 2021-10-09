Irak seçimleri: Propaganda süresi sona erdi
ERBİL (K24)
Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, siyasi partilerin propaganda süresi tamamlandı.
Komisyon, söz konusu kararı ihlal eden siyasi partiler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
Yarın gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde 24 milyon 299 bin kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Komisyonun yayımladığı istatistiklere göre ise 17 milyon seçmene biometrik oy pusulası gönderildi.
Öte yandan 2001, 2002 ve 2003 doğumlu vatandaşlar ilk kez parlamento seçimlerinde oy kullanacak.
ÖZEL OYLAMA
Bu arada dün Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumlar için özel oy kullanma işlemleri gerçekleşmişti.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Duhok’ta özel oylamaya katılım oranının yüzde 69, Erbil’de ise yüzde 75 olarak açıkladı.
Musul’da 51 bin 244 oy kullanıldığı ve katılım oranının yüzde 70 olduğu belirtilirken, Raperin’de katılım oranının yüzde 87.5 olduğu kaydedildi.
Komisyon tarafından açıklanan vilayetlere göre özel oylamaya katılım oranları şöyle:
Basra: Yüzde 66
Meysan: Yüzde 76
Kadisiye: Yüzde 74
Zikar: Yüzde 72
Necef: Yüzde 69
Musenna: Yüzde 73
Bağdat/Resafe: Yüzde 64
Bağdat/Kerh: Yüzde 62
Kerbela: Yüzde 74
Babil: Yüzde 80
Diyala: Yüzde 74
Anbar: Yüzde 59
Vasit: Yüzde 67
Ninova: Yüzde 70
Selahaddin: Yüzde 70
Kerkük: Yüzde 62
Duhok: Yüzde 69
Erbil: Yüzde 75
Süleymaniye: Yüzde 78