Irak’ta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Irak genel seçimlerinde adayların 951’i kadınlardan oluşuyor. 789’u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonlar içerisinde yarışa katılıyor.

Pazar günü Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde seçim sandıkları sabah 07.00'de açılacak, akşam saat 18.00'de kapanacak.

K24’e konuşan Erbil Siyasi Taraflar Odası Sorumlusu Ferhad Esed Şetneyi, ilk sonuçların 11 Ekim’de, kesin sonuçların ise 12 Ekim’de açıklanacağını söyledi.

Dün yapılan özel oylama kapsamında güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumlar oylarını kullanmıştı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği, özel oylamaya katılım oranını yüzde 69 olarak açıklamıştı.

SEÇİM BLOKLARI

Haşdi Şabi bileşenlerinden Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu en büyük Şii siyasi güç olarak seçime katılırken, eski başbakanlardan Nuri Maliki’nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu da bu seçimlerde yarışa giren diğer bir Şii yapı.

Ammar Hekim ve eski Başbakan Haydar Abadi liderliğinde kurulan “Ulusal Devlet Güçleri” adlı koalisyon da üçüncü Şii siyasi yapı olarak seçimlerde boy gösteriyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı “Sadr Grubu” adlı seçim bloku da seçimlere katılan diğer büyük Şii grup olarak biliniyor.

Sünniler ise iki büyük ayrı seçim koalisyonuyla seçimlere hazırlanıyor. Bunların ilki Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin başında olduğu Takaddum (İlerleme) Koalisyonu, diğeri de Sünni iş adamı ve siyasetçi Hamis Hançer’in liderliğini yaptığı Azim Koalisyonu.

Seçime tek başına giren Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak genelinde birinci parti olması bekleniyor.

Yeni seçim yasasına göre, eskiden 18 olan seçim bölgesi 83’e çıkarıldı. Bu durumun bağımsız adayların önünü açması bekleniyor.

Bu seçimlerde uluslararası gözlemciler de yer alacak. Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada, Irak Yüksek Seçim Komiserliği’nin talebi üzerine ülkeye seçimleri izlemek için heyet gönderileceği bildirilmişti.