Esad’ın amcası 36 yıl aradan sonra Şam’a geri döndü

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Şam rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın, Fransa'da hapis cezası onanan amcası Rıfat Esad'ın Suriye'ye dönüşüne onay verdiğini ileri sürdü.

Gazetenin haberinde, dün 36 yıl sonra Şam'a dönen Rıfat Esad'ın Suriye'de rejim içerisinde herhangi bir görev üstlenmeyeceği belirtildi.

Paris Temyiz Mahkemesi, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esad'a 1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını 9 Eylül'de onamıştı.

FRANSA'DAKİ MAL VARLIĞINA OL KONULDU

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Esad'ın, Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı almıştı.

Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu. Amca Esad'ın Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de Esad'a 4 yıl hapis cezası vermiş, Esad'ın avukatı bu karara itiraz etmişti.

AVRUPA’DA ÇOK SAYIDA LÜKS EMLAK SAHİBİ

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esad hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı. Rıfat Esad'ın Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlakin sahibi olduğu biliniyor.

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esad'ın 100 milyon euroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

HAMA KATLİAMININ KİLİT İSMİ

Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama katliamının kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982'de gerçekleşen katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin kişiden haber alınamadı.

Katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad sorumlu tutuluyor. Hama katliamından 2 yıl sonra Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad'ı devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü.

84 yaşındaki Esad'ın dönem dönem Paris, Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.