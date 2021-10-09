Ankara'dan Biden’a tepki

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, “Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.”

Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" diye konuştu.

BIDEN: TÜRKİYE’NİN OPERASYONU DAİŞ’LE MÜCADELEYE ZARAR VERİYOR

Joe Biden dün, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatmıştı.

Biden, acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlatmıştı.

Beyaz Saray'ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump’ın 14 Ekim 2019’da 13894 sayılı kararnameyle hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için “Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası” uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatılmıştı.

Biden da bu durumun 14 Ekim 2021’den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydederek, mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DAİŞ’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor. Bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor. Bu eylemler ABD’nin dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor.”

ABD Başkanı, “Dolayısıyla, Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” demişti.

Beyaz Saray açıklamasında da acil durumun sürecinin bir yıl daha uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı bilgisine yer verilmişti.