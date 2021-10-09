Mahmur halkı DAİŞ ve Irak güçleri arasında mağdur oluyor

MAHMUR (K24)

Mahmur, 16 Ekim 2017’den sonra terör örgütü DAİŞ, milis güçleri ve Irak güçlerinin tehdidi altına girmişti.

Bir yandan DAİŞ mensupları Mahmur’daki gençleri kaçırırken, diğer yandan Irak güçleri Kürt köylülerini, evlerini boşaltmakla tehdit ediyor.

K24’e konuşan Mahmurlu gençler, “Peşmerge bölgeye dönene kadar huzura erişemeyeceğiz ve hayatlarımız her zaman tehlikede olacak” diyor.

Mahmur sakinlerinden Diyar Mele Xidir, K24’e şunları ifade etti:

“Bu bölgede Peşmerge’nin olmamasından ötürü insanlar çok korkuyor. Güvenlik durumu özellikle DAİŞ mensuplarının konuşlandığı Qereçox Dağı’nda çok kötü durumda.”

K24’e konuşan Diler Muhammed adlı genç ise, “KDP ve Peşmerge Güçleri’nin buraya dönmesinin ardından güvenlik durumunun düzeleceğini umuyoruz” dedi.

Ninova Birinci Vali Yardımcısı Sirwan Rojbeyani de Mahmur’daki durumun kötüleştiğine dikkat çekerek, bölgedeki asayişin normale dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Sirwan Rojbeyani, kendilerine dayatılan söz konusu askeri duruma son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Rojbeyani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle Irak hükümeti arasında bölgede ortak bir güç oluşturulmasına yönelik müzakereleri destekliyoruz. Zira DAİŞ halk için bir tehdittir ve kararın yakın zamanda uygulanmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında iki ortak tugay kurulması görüşmeleri devam ediyor ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

K24’e konuşan Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, konuyla ilgili, “Bölgeye ortak bir güç konuşlandırılması gerektiğine dair bir inanç var ve müzakereler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Eminki, “Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında, merkezi Erbil ve Bağdat'ta olmak üzere 6, Kerkük, Xaneqin, Mahmur ve Dicle'nin batısında 4 ortak merkez kuruldu. Bu merkezler çalışmalarına başladı” şeklinde konuştu.

16 Ekim olaylarının ardından Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde istikrarsızlık ve terör örgütü DAİŞ’in tehditleri arttı.

Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında kurulması öngörülen ortak tugaylara rağmen, Irak güvenlik güçleri süreci uzattı.