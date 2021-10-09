Politika

İran’ın ilk Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

İran'ın devrimden sonraki ilk Cumhurbaşkanı Ebul-Hasan Beni Sadr, sürgün hayatı yaşadığı Paris'te 88 yaşında hayatını kaybetti.
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Ebul-Hasan Beni Sadr
Ebul-Hasan Beni Sadr
İran İran ilk cumhurbaşkanı Ebul-Hasan Beni Sadr ölüm

HABER MERKEZİ

İran'da 1979 devriminden sonra Ocak 1980'de İran Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Ebul-Hasan Beni Sadr, hastalıkla uzun bir mücadelenin ardından Paris'teki Pitie-Salpetriere Hastanesi'nde vefat etti.

Açıklama, Beni Sadr'a ait resmi web sayfasında eşi ve çocukları tarafından duyuruldu.

Beni Sadr, göreve geldikten yaklaşık bir yıl sonra cumhurbaşkanı olması için daha önce kendisine destek veren ülkenin dini lideri Humeyni ile yaşadığı güç çekişmesinin ardından Fransa'da sürgün hayatına çekilmek zorunda kaldı.

Eşi ve çocukları tarafından yayımlanan açıklamada, 88 yaşında vefat eden Beni Sadr'ın hayatı boyunca din adı altında yapılan baskı ve yeni tiranlığa karşı “özgürlükleri savunduğunu” ifade edildi.

Yıllardır Beni Sadr'ın asistanlığını yapan Paknecad Cemaleddin, Reuters’a telefonla bilgilendirerek eski Cumhurbaşkanı'nın Paris'te yaşadığı Versailles bölgesinde toprağa verileceğini aktardı.

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