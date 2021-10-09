Lübnan’da elektrikler tamamen kesildi

HABER MERKEZİ

Lübnan hükümetinden bir yetkili Reuters haber ajansına, ülkedeki en büyük 2 enerji şirketinin yakıt sıkıntısı nedeniyle üretimini durdurduğunu açıkladı.

Yetkili, "Lübnan'da elektrik üretimi tamamen durdu. Pazartesi gününe kadar ya da birkaç gün boyunca üretimin başlaması mümkün görünmüyor" dedi.

Kesintiler Lübnanlıları elektrik jeneratörlerine bağımlı hale getirdi.

Deir Ammer santralinde cuma günü üretimin durmasının ardından bugün de Zahrani santralinde üretim durduruldu.

Hükümet yetkilisi, devletin, santrallerin geçiçi olarak çalıştırılması için ordunun akaryakıt rezervini kullanmak istediğini ancak bunun da yakın zamanda olmayacağını söyledi.

LÜBNAN’DA KRİZ

Lübnan'daki ekonomik kriz hayatın her alanını felç etti. Elektrik, su, yakıt, ekmek...

Lübnanlılar 1990'dan bu yana kronik bir sorun haline gelen elektrik kesintileri ile boğuşuyor.

Ancak ekonomik kriz ve Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi sonucu akaryakıtın temin edilememesi üzerine ülkede temmuz ayından bu yana günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.