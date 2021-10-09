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Irak seçimleri: Tüm sınırlar kapatılıyor

Irak’ta yarın düzenlenecek erken genel seçimlerden dolayı bugünden itibaren tüm sınırların kapatılacağı açıklandı.
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kürdistan Irak Seçimleri 2021 sınırlar kapatma

HABER MERKEZİ

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm hava yolu şirketlerine ve yolculara Bağdat, Necef, Basra ile Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi iletildi.

Bugün 15.00'ten itibaren durdurulan uçuşların 11 Ekim Pazartesi sabah 06.00'da yeniden başlayacağı kaydedildi.

VİLAYETLER ARASI YOLCULUK DA YASAK

Seçim güvenliğinden sorumlu kurumdan yapılan açıklamada da güvenlik uygulamaları çerçevesinde kara ve deniz sınırlarının da giriş çıkışlara kapatılacağı, ayrıca vilayetler arası yolculuğun da yasaklanacağı ifade edildi.

Irak’ta Ekim 2019’da uzun yıllardır süren "olumsuzluklar ve kötü düzene" karşı patlak veren geniş halk protestoları sonrası Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa Kazimi liderliğinde kurulan hükümet ise göstericilerin talepleri doğrultusunda erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılması kararını almıştı.

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