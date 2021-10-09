Irak Cumhurbaşkanı’ndan vatandaşlara oy verme çağrısı

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yarın yapılacak Irak erken genel seçimlerle ilgili yazılı bir video yayınladı.

Vatandaşlardan seçimlere katılarak oy vermelerini isteyen Berhem Salih, bunun ülkenin geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

Seçimlerin ülkedeki sorunların çözümü için bir adım olacağını belirten Salih, seçimlerin sorunsuz bir şekilde geçmesini umduğunu kaydetti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde halk yarın sandık başına giderek oy kullanacak.

Irak'ta yarın 2003 ABD müdahalesi sonrası 5'incisi gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday yarışıyor.

Söz konusu adayların 951’i kadınlardan oluşuyor. 789’u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonlar içerisinde yarışa katılıyor.

Pazar günü Irak'ta seçim sandıkları sabah 07:00'de açılacak, akşam saat 18:00'de kapanacak. Seçim sonuçlarının 24 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Cuma günü yapılan "özel oylama" kapsamında ise güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumlar oylarını kullanmıştı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği, özel oylamaya katılım oranını yüzde 69 olarak açıklamıştı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi de, özel oylamanın genel oylama için başlangıç ve fırsat olacağını açıklamıştı.