Politika

Taliban kaymakamının aracına bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban yönetiminin atadığı Rudat kaymakamının aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban yönetiminin atadığı Rudat kaymakamının aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel yetkili, Taliban yönetiminin Nangarhar'ın Rudat ilçe kaymakamının aracına yönelik Çaparhar ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda kaymakamın bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade yetkili, 3 Taliban mensubunun da yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlendi.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla DAİŞ saldırılarını artırdı.

En çok saldırı ise DAİŞ’in kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.

 

 

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