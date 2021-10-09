Taliban kaymakamının aracına bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban yönetiminin atadığı Rudat kaymakamının aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel yetkili, Taliban yönetiminin Nangarhar'ın Rudat ilçe kaymakamının aracına yönelik Çaparhar ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda kaymakamın bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade yetkili, 3 Taliban mensubunun da yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlendi.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla DAİŞ saldırılarını artırdı.

En çok saldırı ise DAİŞ’in kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.