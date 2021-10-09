Türkiye'de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 348 bin 856 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 217 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Ayrıca bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

FAHRETTİN KOCA’DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere çağrıda bulunarak, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" ifadelerini kullandı.