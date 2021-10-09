Xaneqin’de DAİŞ’e hava saldırısı: Sığınak imha edildi

ERBİL (K4)

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan açıklamada Ortak Operasyonlar Komutanlığı gözetimindeki F-16 savaş uçaklarının, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden biri olan Xaneqin’in doğusunda terör örgütü DAİŞ’e yönelik bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hava saldırısının Xaneqin’in Wadi Selab kasabasında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bir grup DAİŞ mensubunun gizlendiği sığınağın savaş uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada örgüte ait sığınağın imha edildiği ve içindeki DAİŞ mensuplarının öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Kürdistani bölgeler arasında yer alan Xaneqin ilçesinde sürekli DAİŞ’in terör saldırıları yaşanıyor.