Politika

Xaneqin’de DAİŞ’e hava saldırısı: Sığınak imha edildi

Irak'a bağlı F-16 savaş uçaklarının Xaneqin’de terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlendiği hava saldırısında örgüte ait bir sığınak imha edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan xaneqin DAİŞ hava saldırısı

ERBİL (K4)

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan açıklamada Ortak Operasyonlar Komutanlığı gözetimindeki F-16 savaş uçaklarının, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden biri olan Xaneqin’in doğusunda terör örgütü DAİŞ’e yönelik bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hava saldırısının Xaneqin’in Wadi Selab kasabasında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bir grup DAİŞ mensubunun gizlendiği sığınağın savaş uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada örgüte ait sığınağın imha edildiği ve içindeki DAİŞ mensuplarının öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Kürdistani bölgeler arasında yer alan Xaneqin ilçesinde sürekli DAİŞ’in terör saldırıları yaşanıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv