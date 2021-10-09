Messi: PSG bir adım geride

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Barcelona'nn yaşadığı ekonomik problemlerin de etkisiyle yaz transfer döneminde Katalan ekibinden ayrılan ve PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransa'ya transferi sonrasında ilk röportajını verdi.

Dünyaca ünlü France Football dergisine konuşan Messi, Barcelona'dan ayrılmanın hiçbir zaman planları arasında bulunmadığını belirtti.

Barcelona'dan ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirten Messi, kendisini bu kararı almaya iten sürecin şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Messi, “Ailemle birlikte kariyerimi Barcelona'da noktalama kararı almıştık ama bu bir testti ve biz bu testi geçmeyi başardık. Aklımdan geçen pek çok şey olsa da gitmekten başka bir çarem yoktu” ifadelerini kullandı.

PSG’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞANSI

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefine de değinen Messi, takımının diğer favoriler göz önünde bulundurulduğunda bir adım geride olduğunu belirtti.

“Yapılan transferlerden sonra Şampiyonlar Ligi'nin ilgi odağının PSG olduğu bir gerçek”diyen Messi, şunları kaydetti:

“Ama Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid de çok güçlü takımlar. Inter'i bir kenara atamazsınız ve Bayern Münih her zaman çok iyi. Hepsi harika takımlar.

Takımda çok iyi oyunculara sahibiz ama birbirimizi iyi tanımalıyız. Büyük zaferler için bir takım olarak oynamalısınız. Bizden daha kolektif deneyime sahip takımlarla karşılaştırdığımızda PSG'nin bir adım geride olduğunu söylememin nedeni bu.”