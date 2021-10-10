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Neçirvan Barzani: Seçimlerin ardından tüm taraflar Bağdat’ta birlikte hareket etmeli

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlerin ardından tüm taraflara Bağdat’ta birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, saat 07:00'de oy verme işlemlerinin başlamasıyla birlikte oyunu kullandı
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, saat 07:00'de oy verme işlemlerinin başlamasıyla birlikte oyunu kullandı
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlerin ardından tüm taraflara Bağdat’ta birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta erken genel seçimler için oy verme işlemlerinin başlamasıyla birlikte başkent Erbil’de oyunu kullanan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlerin ardından tüm Kürdistanlı tarafları Bağdat’ta birlikte hareket etmeye çağırarak, federal bir Irak çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’nin haklarını garanti altına almak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Irak halkı için de ekonomik şartların iyileştirilmesi gerektiğini, gençler için iş imkanı oluşturulması, yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve devlet kurumlarının dizaynı konusunda kurulacak yeni Irak hükümetinin çalışması gerektiğini dile getiren Neçirvan Barzani, seçimlerinin ardından somut adım olarak Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm siyasi tarafları Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’na davet edip konuşacağını belirtti.

Kürdistan Bölgesi siyasi taraflarıyla Bağdat’ta birlikte hareket edilmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin haklarının garanti altına alınması için çalışılmasını konuşacaklarını vurgulayan Neçirvan Barzani, Irak’ta gerçekleşen bu seçim kampanyalarının önceki seçim kampanyalarından farklı olduğunu ve Iraklı siyasi tarafların Kürdistan Bölgesi karşıtı söylemlerde bulunmadıklarını ifade etti.

Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat hükümetlerinin sorunların çözülmesiyle Irak’ın siyasi istikrarının sağlanacağını ve bundan tüm Irak’ın istifade edeceğini kaydetti.

Bir gazetecinin seçim sonuçlarının KDP’nin Kürdistani bölgelere yeniden dönüşüne neden olup olmayacağıyla ilgili sorusuna yanıt veren Neçirvan Barzani, konuyla ilgili bir adımın atıldığını ancak meselenin aslının Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesinin uygulanması olduğunun altını çizerek, bu şekilde o bölgelerdeki istikrarın sağlanacağını vurguladı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi temsilcilerinin Bağdat’taki parlamentoda yaptıklarının tüm Irak için olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin tüm Irak’taki rolünü görmek istediklerini dile getirdi.

 

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