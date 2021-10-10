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Başbakan: İnandığımız adaylara oy verdik

Bizi temsil edeceğine inandığımız adaylara oy verdik
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kürdistan Mesrur Barzani Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, sabah saat 08.30 sıralarında oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Başbakan, “Bugünkü seçimlerde, Irak Parlamentosu’nda bizi temsil edeceğine inandığımız adaylara oy verdik” diye konuştu.

Seçimlerin sorunsuz geçmesini temenni ettiklerini belirten Başbakan, vatandaşların oyunu kullanması için çağrıda bulundu.

Irak genel seçimleri için saat 07.00’de başlayan oylama, saat 18.00’de sona erecek.

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