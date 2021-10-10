Rusya’da uçak düştü: 19 ölü

HABER MERKEZİ

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen uçakta 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştüğü bildirildi. Kazada 19 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.

Yaralıların durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Rusya Soruşturma Komitesi Ulaştırma Bölgeler Arası Soruşturma Departmanı’ndan Rus basınına aktarılan bilgiye göre, Tataristan’da meydana gelen L-410 uçak kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkili, “Tataristan'da müfettişler kazanın hangi koşullarda meydana geldiğini araştırıyor. Rusya Soruşturma Komitesi Ulaştırma Bölgeler Arası Soruşturma Departmanından müfettişler ve kriminologlar olay yerine gitti. Kazanın tüm ayrıntıları ve nedenleri netleştiriliyor” diye konuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kazanın nedeni ekipman arızası oldu.

İç hatlarda kullanılan L-410, çift motorlu bir uçak olup, 1960'ların sonlarında Çekoslovakya'da geliştirildi. 1973'te ise ticari amaçlı kullanımına başlandı.