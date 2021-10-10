Irak Cumhurbaşkanı: Seçimlerde yabancı gözlemcilerin etkisi var
BAĞDAT (K24)
Irak Cumhurbaşkanı Salih, yabancı gözlemcilerin olmasının seçimlerde etkili olduğunu söyledi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’taki El-Reşid Hotel’de eşi Serbax Salih’le birlikte oyunu kullandı.
Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salih, halkın seçimlere yoğun katılımının önemli olduğunu kaydederek, seçimlerde hile yapılmasının engellendiğini belirtti.
Yabancı gözlemcilerin seçimleri takip etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Salih, “Umarım vatandaşlar bu fırsatı değerlendirip oy verirler” dedi.