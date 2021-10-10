Kürdistan Bölgesi’ndeki oy merkezlerinde teknik sorunlar yaşanıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde bazı oy kullanma merkezlerinde teknik sorunlar yaşandığı ve seçmen kartı okuma sıkıntısıyla karşılaşıldığı bildirildi.

K24 Erbil muhabiri, bazı oy kullanma merkezlerindeki cihazlarda teknik sorunlar yaşandığını ve Yüksek Seçim Komisyonu’nun sorunların çözümüyle ilgilendiğini belirtti.

K24’e konuşan Erbil’den bir vatandaş ise sabah saat 07.00’den beri Yüksek Seçim Komisyonu’nun sorunu çözmesini beklediklerini kaydederek, yaşlı ve hasta vatandaşların da oy vermek için beklemeye devam ettiğini ifade etti.

Irak’ın birçok bölgesinde de aynı sorunun yaşandığı bilgisine ulaşılırken, K24’e konuşan bir seçim gözlemcisi, halkın sakin olması gerektiğini ve sorunun çözümü için çalışıldığını söyledi.

Bu seçimlerde oy kullanma işlemlerinin elektronik olarak gerçekleştirildiğini ve bu şekilde sahte işlemlerin önüne geçildiğini vurgulayan gözlemci, sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi için halkın sakin olması gerektiğini belirtti.

K24 Soran muhabiri de karşılaşılan sorunların teknik sorunlar olup, siyasi olmadığını kaydetti.

Bazı bölgelerde sandıklarda yaşanan teknik sorunun Yüksek Seçim Komisyonu ekipleri tarafından çözüldüğü bildirilirken, Zaho’da sorunun tamamen çözüldüğü ifade edildi.

Irak’ta önceki seçimlerin aksine bu seçimlerde elektronik oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor.

Parmak izi okuma ve biometrik seçmen kartının işlenmesi sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili Bağdat’taki merkez aranıyor ve sorunun çözülmesi bekleniyor.