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Mirani: Kürtlerin oylarını azaltmak için siyasi bir plan var

KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, oy merkezlerinde yaşanan teknik sorunların Kürtlerin oylarının azaltılmasına yönelik siyasi planın bir parçası olduğunu söyledi.
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kürdistan KDP Fazıl Mirani Şengal Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, oy merkezlerinde yaşanan teknik sorunların Kürtlerin oylarının azaltılmasına yönelik siyasi planın bir parçası olduğunu söyledi.

Başkent Erbil’de oyunu kullanan KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmen kartlarının okunmaması ve sandıklarda yaşanan teknik sorunların Kürtlerin oylarının azaltılması için yapılmış bir siyasi plan olduğunu düşündüğünü belirtti.

Cuma günü yapılan özel oylamada Şengalli 10 bin seçmenin oy kullanamadığına dikkat çeken Mirani, Yüksek Seçim Komisyonu’nun bir gün öncesinden seçmenlerin isimlerinin kayıtlı olduğunu duyurduğunu ancak oy vermeye gittiklerinde isimlerinin kayıtlı olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Yaşananların siyasi bir plan olduğunu düşündüğünü dile getiren Mirani, Yüksek Seçim Komisyonu’na da hiçbir mesajının olmadığını bildirdi.

Teknik sorunların çözülmemesi durumunda bunun Kürtlerin oylarına yansımasının olacağını ve Irak Parlamentosu’nda Kürtlerin sandalye sayısını etkileyebileceğini kaydeden Mirani, yaşanan sorunun Kürtlerin Musul ve Kürdistani bölgelerdeki oylarının azaltılması için yapılmış bir planın parçası olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Seçimlerin ardından Kürtlerin istihkakı olan Irak Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin de konuşan Mirani, Irak’ta bir örf olduğunu ve bunun Şiilerin başbakan, Sünnilerin parlamento başkanı, Kürtlerin ise cumhurbaşkanı olacak isim üzerinde uzlaşıya varmaları olduğunu ifade etti.

 

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