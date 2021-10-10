Politika

KDP kadro ve seçmenlerine saldırı

Halepçe’ye bağlı Biyare kasabasında KYB’li silahlı kişilerce KDP kadro ve seçmenlerine saldırı yapıldı.
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kürdistan KDP Irak Seçimleri 2021

HALEPÇE (K24)

Edinilen bilgiye göre Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı silahlı kişiler, Halepçe’nin Biyare kasabasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kadro ve seçmenlerine saldırdı, Loqman Salih isimli KDP kadrosu yaralandı.

Bir KYB yetkilisinin oy kullanılan okulun yakınına silahlı bir güç götürdüğü ve burada havaya ateş açarak KDP’lilere saldırdığı öğrenildi.

Bir önceki seçimlerde KDP Biyare’de oyların büyük bölümünü almıştı.

K24’e konuşan bir KDP kadrosu, askeri güç ve Anti Terör biriminin kendilerine saldırdığını ve halkı korkutmak istediğini söyledi.

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