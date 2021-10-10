Yaşam

Araştırma: Köpekler 100’den fazla kelime öğrenebilir

Macar bilim insanlarının köpekler üzerine yaptığı araştırmada, köpeklerin insan dilini kavrayabildiği tespit edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya araştırma köpekler insan dili öğrenme

HABER MERKEZİ

İnsanların sadık dostu köpeklerin 100'den fazla kelime öğrenebildiği ortaya çıktı.

Macar bilim insanları köpekleri mercek altına aldı. Bunun için önce farklı ülkelerden çok sayıda köpek bir araya getirildi.

Aralarından altı köpek ise, ilk aşamada 28'den fazla oyuncağın adını öğrenmeyi başardı. Bu "dahi köpekler" bir sonraki eğitim için kampa alındı.

Belli bir eğitim programından geçirildi. Köpeklere önce bir haftada altı oyuncağın, ardından bir haftada 12 oyuncağın adı öğretildi.

İNSANLARIN BEBEKLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENME HIZINA DENK

Bu yöntemle köpeklerin kavrama yeteneklerinin insanların bebeklik dönemindeki öğrenme hızına denk olduğu anlaşıldı.

İlginç araştırmanın sonucu Royal Society Open Science'da yayımlandı.

Daha önce yapılan bir başka araştırmada da, köpeklerin bir ismi dört kez duyduğunda hafızalarında kısa süreli tutabildiği görülmüştü.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv