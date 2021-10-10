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AB Temsilcisi: Irak seçimlerine katılım düşüktü

AB’nin Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel, Irak seçimlerinde katılımın düşük olduğunu söyledi.
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AB’nin Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel
AB’nin Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel
ortadoğu ırak seçim Avrupa Birliği AB Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Avrupa Birliği’nin (AB) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel, bugün yapılan Irak seçimleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Seçimler katılımın yüksek olmadığını belirten Viola Von Cramon-Taubadel, vatandaşların sorunlarla karşılaştığını ifade etti.

Viola Von Cramon-Taubadel, “Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu seçimler için her türlü hazırlığı yapmıştı. Hazırlıklar tamamdı” ifadelerini kullandı.

Bazı teknik sorunların yaşandığını belirten AB Temsilcisi, söz konusu sorunların zamanında çözüldüğünü ifade etti.

Viola Von Cramon-Taubadel, “Vatandaşların seçimlere katılımı istenen düzeyde değildi” dedi.

 

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