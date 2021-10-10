Başbakan’dan teşekkür mesajı: Yeni bir süreç başladı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün yapılan Irak seçimleri dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Başbakan “Demokratik siyasi sürecin verdiği sorumluluğu yerine getirerek bugün yapılan Irak seçimlerine katılımından dolayı Kürdistan Bölgesi ve Kürdistani bölgeler halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başbakan, seçim sürecinin güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmasının koşullarının oluşmasındaki çabalarından dolayı Peşmerge ve iç güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Özellikle Kürdistan idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde yasal olmayan silahlı grupların seçmenlere yönelik engellemelerinden rahatsız olduklarını belirten Başbakan, demokratik sürece ve insan haklarına aykırı bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getiren Başbakan, “Seçim sürecinin başarılı geçmesinden dolayı Sayın Kazimi’yi kutladım. Seçim sürecinde yaşanan aksaklıkların soruşturulması ve kamuoyuna şeffaf biçimde aktarılması konusunda mutabık kaldık. Sayın Kazimi’ye bundan sonra yapılacak işlerin kolaylaşması için desteğimizi ifade ettik” ifadelerini kullandı.

“Seçim süreci bitti, yeni bir süreç başladı” ifadelerini kullanan Başbakan, “Umarım Kürdistan halkının seçtiği temsilciler Irak Parlamentosu’na girer ve Kürdistan halkının anayasal haklarını elde etmesi için birlik içinde hareket ederler” dedi.

Başbakan Mesrur Bazrani, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistani bölgelerin Irak Parlamentosu’na girecek temsilcilerinin Kürdistan Bölgesi’nin Irak içindeki konumunun güçlendirilmesi için birlik ve beraberlik içinde tüm taraflarla iletişim içinde olmaları gerektiğini kaydetti.