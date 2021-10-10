Sağlık

Türkiye'de salgın: 196 can kaybı, 28 bin 370 vaka

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 344 bin 280 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 772 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. 

Türkiye'de ayrıca, bugüne kadar yapılan aşı sayısı 54 milyon 497 bin 626'sı birinci doz, 46 milyon 245 bin 192'si ikinci doz, 10 milyon 743 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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