Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 5 bin 651 Covid-19 testi uygulanırken,1096 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (488) başkent Erbil’de görüldü.
Son 24 saatte 1866 kişi sağlığına kavuştu, 15 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 3 milyon 204 bin 933
Vaka: 343 bin 230
İyileşen: 313 bin 608
Tedavisi süren: 23 bin 603
Ölüm: 6 bin 19