Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 651 Covid-19 testi uygulanırken,1096 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (488) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 1866 kişi sağlığına kavuştu, 15 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 204 bin 933

Vaka: 343 bin 230

İyileşen: 313 bin 608

Tedavisi süren: 23 bin 603

Ölüm: 6 bin 19