Politika

Azez’de Türk polislerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Azez kentine bağlı Mare ilçesinde Türk polislerine yönelik gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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ortadoğu Suriye Azez saldırı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin Azez kentine bağlı Mare ilçesinde Türk polislerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

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