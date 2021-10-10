Spor

Amedspor evinde 1 puana razı oldu

TFF 2’nci Lig 7’inci hafta maçında Diyarbakır Stadyumu'nda oynan maçta Amedspor ile Şanlıurfaspor 2-2 berabere kaldı.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup 7’inci hafta karşılaşmasında Amedspor, kendi seyircisi önünde Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kalarak bir puana razı oldu.

Maça hızlı başlayan Amedspor, aradığı golü 45+3’üncü dakikada Bünyamin Yürür ile buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Diyarbakır temsilcisi 49’uncu dakikada Mervan Çelik’in golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Tüm hatlarıyla Amedspor kalesine yüklenen Şanlıurfaspor 57’inci dakikada Muhammed Durmuş ile golü buldu ve farkı bire indirdi.

Şanlıurfaspor maçın 86’ncı dakikasında Samed Karakoç ile skorda dengeyi sağladı: 2-2.

Maçta başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Puanını 13’e çıkaran Amedspor 3’üncü sırada kalırken, Şanlıurfaspor ise 9 puanla 10’uncu sırada yer aldı.

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