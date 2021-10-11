Coverage Politika

Irak seçimleri: Sonuçlar bugün açıklanıyor

Irak seçimleri sonuçları bugün Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 40 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Komisyon, kesin olmayan seçim sonuçlarının ise bugün saat 15.00’te açıklanacağını duyurdu. Kesin sonuçlar ise iki hafta sonra açıklanacak.

Özel oylamada 16, genel oylamada ise 58 şikayetin kaydedildiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi’nde olduğu gibi Irak’ta da partiler kendi verileriyle elde ettikleri sonuçları dün geceden itibaren paylaştı.

İlgili konular
kürdistan

Irak seçimlerine katılım oranları açıklandı: Duhok ilk sırada
  8 Saat
kürdistan

İlk sonuçlar: KDP birinci
  9 Saat
kürdistan

Başbakan Iraklı Şii liderle seçimleri görüştü
  10 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv