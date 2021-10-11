Uluslar Ligi’nde şampiyon Fransa

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İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta gol perdesi 64'üncü dakikada açıldı. Mikel Oyarzabal, İspanya'yı 1-0 öne geçiren isim oldu.

Fransa'nın bu gole yanıtı gecikmedi: 66'da Karim Benzema skora dengeyi getirdi.

80’ıncı dakikada sahneye Kylian Mbappe çıktı. Genç yıldız maçın sonucunu belirledi: 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.