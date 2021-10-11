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Uluslar Ligi’nde şampiyon Fransa

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa oldu.
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avrupa UEFA Uluslar Ligi Fransa şampiyon

HABER MERKEZİ

İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta gol perdesi 64'üncü dakikada açıldı. Mikel Oyarzabal, İspanya'yı 1-0 öne geçiren isim oldu.

Fransa'nın bu gole yanıtı gecikmedi: 66'da Karim Benzema skora dengeyi getirdi.

80’ıncı dakikada sahneye Kylian Mbappe çıktı. Genç yıldız maçın sonucunu belirledi: 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.

 

 

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