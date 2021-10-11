Sağlık

Brezilya Devlet Başkanı aşı olmadığı için maça alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı.
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Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
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HABER MERKEZİ

Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

Santos taraftarı olan Jair Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var" sözleriyle dile getirdi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Covid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

Covid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya" demişti.

Bolsonaro, Covid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Covid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Covid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

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