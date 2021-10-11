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KDP: Kerkük’te 2 adayımız kazandı

KDP’nin Kerkük’te aday gösterdiği iki ismin seçildiği bildirildi.
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kürdistan KDP Kerkük Irak Seçimleri 2021

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Teşkilatı Sözcüsü Ahmed Xurşid, KDP’nin Kerkük’te 1’inci ve 2’nci seçim bölgesinde aday gösterdiği isimlerin kazandığını söyledi.

Ahmed Xurşid, Şaxewan Abdullah’ın 30 binden fazla oy alarak Kerkük’te birinci olduğunu, Necwa Hamid’in ise 10 binden fazla oy aldığını belirtti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kerkük’te seçime katılım oranının yüzde 43 olduğunu açıklamıştı.

Irak genelinde seçime katılım oranı ise yüzde 41 oldu.

 

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