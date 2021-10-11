Ekonomi

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 8,9420 liradan, euro 10,3550 liradan haftaya başladı.
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türkiye dolar euro

HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 8,9400 liradan alınan dolar, 8,9420 liradan satılıyor. 10,3530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,3550 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9370 lira, euronun satış fiyatı ise 10,3360 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda, geçen hafta dalgalı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün Türkiye'de ağustos ayı ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum takip edilecek.

Geçen hafta Avrupa'da vadeli doğal gaz kontratının 162 euroyla rekor seviyelere yükselmesi ve Brent petrolün varil fiyatının 83,5 dolarla yaklaşık 3 yılın zirvesini görmesi, enflasyonist endişeleri besledi.

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