Politika

ABD ve İngiltere’den saldırı uyarısı

ABD ve İngiltere, bugün vatandaşlarını Afganistan'ın başkenti Kabil'deki otellerden, özellikle de ünlü Serena Oteli'nden uzak durmaları konusunda uyardı.
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dünya ABD İngiltere Kabil

HABER MERKEZİ

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD ve İngiltere, vatandaşlarını Kabil otellerine yönelik tehdit konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki 'güvenlik tehditlerine' atıfta bulunarak, “Serena Hotel'de veya yakınında bulunan ABD vatandaşları bulundukları yerleri derhal terk etmelidir” denildi.

İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, “Artan riskler ışığında, özellikle Kabil'de (Serena Oteli gibi) otellerde kalmamanız tavsiye ediliyor” açıklamasında bulundu.

Söz konusu otel iki kez Taliban'ın saldırılarına hedef olmuştu.

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