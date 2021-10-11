ABD ve İngiltere’den saldırı uyarısı
HABER MERKEZİ
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD ve İngiltere, vatandaşlarını Kabil otellerine yönelik tehdit konusunda uyardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki 'güvenlik tehditlerine' atıfta bulunarak, “Serena Hotel'de veya yakınında bulunan ABD vatandaşları bulundukları yerleri derhal terk etmelidir” denildi.
İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, “Artan riskler ışığında, özellikle Kabil'de (Serena Oteli gibi) otellerde kalmamanız tavsiye ediliyor” açıklamasında bulundu.
Söz konusu otel iki kez Taliban'ın saldırılarına hedef olmuştu.