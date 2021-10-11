Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin çekilmesinin vakti geldi

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, “Türkiye'nin askerlerini çekmesinin” ve “işgalin son bulmasının ardından Suriye ile normal ilişkileri garanti eden bir çözümü desteklemesinin” vaktinin geldiğini söyledi.

“RUSYA'YA GÜVENİYORUZ”

Suriye'de yayımlanan El Vatan gazetesine konuşan Mikdad, Esad'ın Moskova ziyareti ve Rusya'yla genel olarak ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şam yönetiminin “terörle mücadelenin gerektirdiği öncelikler konusunda Rusya'yla görüş ayrılığı yaşamadığını” belirten Mikdad, Rusya'yla ilişkileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Dostlarımıza birkaç sebepten ötürü güveniyoruz. Öncelikle, BM Şartı'na, uluslararası ölçütlere ve uluslararası siyasette çok kutupluluğa bağlılar. İkincisi, terörizme karşı ciddi eyleme inanıyorlar.”

“ESAD'IN EN İYİ ZİYARETLERİNDEN BİRİ OLDU”

Mikdad, Putin'in Esad'ı Moskova'da ağırladığı ve “Suriye'deki asıl sorunun yabancı güçler olduğunu” söylediği görüşmeye de değindi. Suriye Dışişleri Bakanı, Esad'ın bu ziyaretini “en iyi ziyaretlerden biri” olarak değerlendirdi; Moskova'nın kendilerine 'terörle mücadelede sınırsız destek verdiğini' söyledi.

“TÜRKİYE'NİN ASKERLERİNİ ÇEKMESİNİN VAKTİ GELDİ”

Suriye Dışişleri Bakanı ülkesinin topraklarındaki Türk ve Amerikan askerlerini eleştirerek, “Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki askerlerini çekmesinin' ve “işgalin son bulmasının ardından Suriye ile normal ilişkileri garanti eden bir çözümü desteklemesinin vaktinin geldiğini” söyledi.

ABD'ye de Suriye'deki güçlerini çekme çağrısında bulunan Mikdad, "Amerikalıları ülkemizden gitmeye ikna etmek için birçok yolumuz var, dolayısıyla kayıp vermeden gitmelerini öneririm” ifadelerini kullandı.

ESAD: YASADIŞI YABANCI GÜÇLERİN VARLIĞINA SON VERİLMELİ

Öte yandan, İran basını da Esad'ın dün Şam'da görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a, “Suriye topraklarındaki yasadışı yabancı güç varlığına son verme gerekliliğini” vurguladığını yazdı. Buna göre Esad, “Suriye topraklarının tamamı özgürleştirilene dek terörle mücadelenin devam edeceğini” söyledi.